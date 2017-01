POL-W: W/RS/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern (12.01.2017), nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck sieben Einbrüche und Einbruchversuche auf.

In Wuppertal brachen Diebe eine Wohnung an der Gronaustraße am 12.01.2017, zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr auf. An der Lange Straße scheiterten Täter bei dem Versuch eine Wohnung zwischen dem 22.12.2016, 12.00 Uhr und dem 08.01.2017, 23.30 Uhr aufzubrechen. In Solingen drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Schulstraße am 12.01.2017, zwischen 11.00 Uhr und 12.50 Uhr ein. An der Kriemhildenstraße brachen Straftäter eine Wohnung am 12.01.2017, zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr auf. In ein Einfamilienhaus an der Burger Landstraße versuchten Einbrecher am 12.01.2017, zwischen 18.20 Uhr und 22.30 Uhr erfolglos zu gelangen. In Remscheid brachen Täter ein Vereinsheim am Rath und in Solingen ein Vereinsheim an der Zietenstraße auf.

Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

