POL-W: RS-Schwer verletzte Fußgängerin in Remscheid

Wuppertal (ots) - Als eine 54-Jährige Fußgängerin gestern (12.01.2017), gegen 19.10 Uhr, die Taubenstraße in der Nähe zum Einmündungsbereich der Königstraße in Remscheid überquerte, wurde sie vom VW einer 48-jährigen angefahren. Die Fußgängerin verletzt sich dabei schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell