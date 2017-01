POL-W: RS-Unfallflucht auf der Königstraße in Remscheid

Wuppertal (ots) - Gestern (12.01.2017), gegen 18.25 Uhr, kam es auf der Königstraße in Remscheid zu einem Unfall, bei dem sich eine 35-jährige Frau leicht verletzte. Als ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silberfarbenen Auto von dem Parkplatz eines Supermarktes anfuhr, wich die 35-Jährige aus und fuhr gegen ein weiteres Fahrzeug. Das silberfarbene Fahrzeug entfernte sich in Richtung Hastener Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

