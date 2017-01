POL-W: SG-Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen in Solingen leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Heute (12.01.2017), ereigneten sich in Solingen zwei Verkehrsunfälle, bei denen sich zwei Kinder leicht verletzten. Gegen 07.30 Uhr überquerte ein 8-jähriges Mädchen die Konrad-Adenauer-Straße um auf der gegenüberliegenden Seite einen Bus zu erreichen. Dabei stieß sie mit dem Kia einer 49-Jährigen zusammen. Das Mädchen musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Ein 11-Jähriger verletzte sich bei dem Zusammenstoß mit einem Auto, als er gegen 07.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Freiligrathstraße unterwegs war. Eine 36-jährige fuhr mit ihrem Opel aus einer Ausfahrt als es zu dem Unfall kam. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell