POL-W: W-Unfall beim Ausparken - Fußgängerin schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Eine Seniorin ist gestern (11.01.2017), gegen 17.00 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz an der Albertstraße in Wuppertal angefahren worden. Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin setzte ihr Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie die 87-jährige Fußgängerin und fuhr sie an. Die Frau stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. (am)

