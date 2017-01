POL-W: W-Beim Abbiegen Seniorin angefahren

Wuppertal (ots) - Eine 25-jährige Polo-Fahrerin bog heute (11.01.2017), gegen 07.40 Uhr, von der August-Bebel-Straße in Wuppertal nach links in die Hainstraße ab. Dabei erfasste sie eine 76-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn der Hainstraße überquerte. Die Seniorin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell