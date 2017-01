POL-W: W-Schwer verletzter Rollerfahrer in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (10.01.2017), gegen 20.30 Uhr, kam es auf der Straße Hofkamp in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem sich ein 30-jähriger Rollerfahrer schwer verletzte. Der 31-jährige Fahrer eines VW bemerkte ein vor ihm stehendes Auto zu spät und wich in den Gegenverkehr aus. Der entgegenkommende Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der schwer verletzte Zweiradfahrer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. (sw)

