POL-W: W-Unfall beim Schneeräumen

Wuppertal (ots) - Auf einem Werksgelände am Aprather Weg in Wuppertal kam es heute (10.01.2017), gegen 08.00 Uhr, zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Nach nächtlichem Schneefall räumte ein 52-jähriger Angestellter die Straßen auf dem Gelände mit einem Schneepflug. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Werksangestellten (45 und 53 Jahre), die gerade zu Fuß auf dem Gelände unterwegs waren. Der 45-jährige Velberter erlitt leichte Verletzungen. Der 53-jährige Remscheider wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell