POL-W: W/RS-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid sechs Einbrüche auf.

In Wuppertal versuchten Unbekannte eine Wohnung an der Max-Planck-Straße am 09.01.2017, um 12.32 Uhr aufzuhebeln. Ebenfalls bei einem versuchten Einbruch blieb es bei einer Wohnung an der Sattlerstraße am 09.01.2017, zwischen 08.15 Uhr und 16.15 Uhr.

In Remscheid drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Rosenhügeler Straße zwischen dem 03.01.2017, 11.00 Uhr und dem 09.01.2017, 14.25 Uhr ein.

In Wuppertal wurde eine Firma an der Industriestraße aufgebrochen. Bei einer Schule an der Siegesstraße blieb es bei einem Versuch. Am Diek scheiterten Straftäter bei dem Versuch, eine Gaststätte aufzubrechen.

Entwendet wurden Zubehörteile für Kraftfahrzeuge, und Dekoration und Hygieneartikel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

