POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Zwei Schwerverletzte nach Familienstreit in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (07.01.2017), gegen 14.10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kieler Straße in Wuppertal zu einem Familienstreit, in dessen Verlauf zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge, stach eine 43-jährige Frau mit einem Messer auf ihren 47-jährigen Ehemann ein. Anschließend fügte sie sich selbst, ebenfalls mit dem Messer, mehrere Verletzungen zu. Während des Streits waren die beiden Töchter des Paares (21 und 19 Jahre alt) in der Wohnung anwesend. Sie alarmierten die Einsatzkräfte und versuchten, die Mutter davon abzuhalten, sich weiter zu verletzen. Dabei erlitt die 19-Jährige leichte Schnittwunden. Die schwerverletzten Eheleute kamen nach notärztlicher Versorgung vor Ort in Wuppertaler Krankenhäuser. Sie wurden noch am Nachmittag notoperiert - bei dem 47-Jährigen bestand Lebensgefahr. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, eine mehrköpfige Mordkommission wurde eingerichtet. Nach ersten Erkenntnissen sind die Hintergründe der Tat im persönlichen Lebensbereich des Ehepaares zu suchen. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell