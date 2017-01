POL-W: SG-Verletzter Kradfahrer nach Unfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Heute (06.01.2017), gegen 14.15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Wuppertaler Straße zur Garnisonstraße in Solingen ein Verkehrsunfall bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer sich schwer verletzte. Als ein Mercedesfahrer von der Garnisonstraße in die Wuppertaler Straße abbog stieß er mit dem Motorrad eines 56-Jährigen zusammen. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr von der Polizei geregelt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern an. (sw)

