POL-W: W/RS-Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots) - Gestern (05.01.2017) nahm die Polizei vier Wohnungseinbrüche und zwei Geschäftseinbrüche in den Städten Wuppertal und Remscheid auf.

Wuppertal: An der Weißenburgstraße gelangten Einbrecher in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15:30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und erbeuteten Bargeld. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 04.01.2017, 12:55 Uhr bis zum 05.01.2017, 15:45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Merlinweg auf und stahlen Schmuck und Bargeld. Am Friedenshort hebelten Diebe in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr, die Balkontür zu einer Wohnung auf und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Einfamilienhaus an der Sauerbruchstraße. Am Oberwall brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte ein und entwendeten Werkzeug.

Remscheid: An der Hindenburgstraße schlugen unbekannte Täter die Glastür zu Geschäftsräumen ein und entfernten sich ohne in das Gebäude einzusteigen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801.(hm)

