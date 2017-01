POL-W: SG-Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wuppertal (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es letzte Nacht (06.01.2017), gegen 02.20 Uhr, in Solingen auf der Weinsbergtalstraße. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Hyundai und fuhr weiter. Ein Zeuge, der den Knall hörte und einen schwarzen Pkw wegfahren sah, informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte unweit vom Unfallort ein geparkter schwarzer Ford Focus mit frischen Unfallschäden festgestellt werden. Ermittlungen an der Halteranschrift führten zu einem 22-Jährigen, der alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 8000 Euro. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell