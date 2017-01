POL-W: W-Gartenhütte abgebrannt

Wuppertal (ots) - Vergangene Nacht (06.01.2017) kam es gegen 00.50 Uhr zu einem Brand in einer Gartenhütte an der Deweerthstraße in Wuppertal. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das nach bisherigem Kenntnisstand am Kamin entstand. Die Ermittlungen dauern an. (am)

