POL-W: SG-Auto krachte gegen Lichtmast

Wuppertal (ots) - Ein 19-jähriger Corsa-Fahrer verlor gestern (05.01.2017), gegen 17.00 Uhr, auf der Taubenstraße in Solingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Kurve kam der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel stieß mit der Vorderachse gegen die Bordsteinkante und krachte danach mit dem Heck gegen einen Lichtmast. Dabei zog sich die Beifahrerin Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (am)

