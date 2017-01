POL-W: W-Raubversuch am helllichten Tag

Wuppertal (ots) - Ein Unbekannter versuchte heute Nachmittag (05.01.2017), gegen 14.40 Uhr, auf der Straße Höchsten in Wuppertal eine Frau zu berauben. Der Mann riss an der Handtasche der 76-Jährigen, die diese jedoch eisern festhielt. Der Räuber zog sein Opfer daraufhin an der Tasche reißend hinter sich her. Weil die 76-Jährige laut um Hilfe schrie, wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und verscheuchten den Täter. Der kann wie folgt beschrieben werden: 170 cm groß, bekleidet mit blauem Trainingsanzug, Kapuze über einer Kappe auf dem Kopf, sprach polnisch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell