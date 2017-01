POL-W: W-Verkehrsunfall am Berliner Platz

Wuppertal (ots) - Eine 18-Jährige überquerte gestern (04.01.2017), gegen 20:35 Uhr, die Straße Berliner Platz in Richtung Höfen, als sie von einem Auto erfasst wurde. Der 77-Jährige fuhr mit seinem VW in Richtung Schwarzbach und bemerkte die Fußgängerin zu spät. Die junge Frau stieß gegen die Motorhaube des Passats und stürzte auf den Asphalt. Der Wuppertaler stoppte sein Fahrzeug, nahm kurz Kontakt zu der Fußgängerin auf und setzte dann seine Fahrt in Richtung Nächstebreck fort. Zeugen verständigten die Polizei, die den Unfallfahrer daraufhin kurze Zeit später zu Hause antraf. Die 18-Jährige verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (hm)

