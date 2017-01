POL-W: W-Fußgänger von Auto eingequetscht

Wuppertal (ots) - Gestern (04.01.2017) kam es auf einem Parkplatz an der Kleinen Klotzbahn in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 19:15 Uhr, stand der Wuppertaler an dem Ticketautomaten des Parkplatzes, als ihn ein talwärts rollender Opel erfasste und einquetschte. Passanten kamen dem Mann zu Hilfe, schoben das fahrerlose Auto zur Seite und betätigten die Handbremse. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell