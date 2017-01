POL-W: W/SG-Einbruchsmeldung für Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots) - Gestern (04.01.2017) nahm die Polizei sieben Wohnungseinbrüche und zwei Geschäftseinbrüche in Wuppertal und Solingen auf.

Wuppertal: Am Dienstag (03.01.2017) versuchten unbekannte Täter gegen 17:40 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Breslauer Straße aufzubrechen. Gestört vom Eigentümer flüchteten sie unerkannt. Aus einer Wohnung an der Bogenstraße erbeuteten Diebe in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr, Bargeld. An der Gennebrecker Straße gelangten Einbrecher in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es auf der Amselstraße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem Bargeld aus einer Handtasche gestohlen wurde. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Erdgeschosswohnung an der Hahnerberger Straße gegen 17:00 Uhr.

Unbekannte drangen gewaltsam in Büroräume an der Lehmbeck ein und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Gegen 19:55 Uhr, kam es auf der Moltkestraße zu einem Einbruch in Büroräume. Zum Stehlgut dauern die Ermittlungen noch an.

Solingen: An der Gesundheitsstraße gelangten Einbrecher in der Zeit von 18:25 Uhr bis 18:35 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (hm)

