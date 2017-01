POL-W: RS-23-Jähriger leistete Widerstand

Wuppertal (ots) - Auf der Kölner Straße in Remscheid kam es heute (04.01.2017), gegen 13:30 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in einem Elektrogeschäft. Zwei Zivilbeamte bemerkten dort einen mit Haftbefehl wegen u. a. Wohnungseinbruchsdiebstahls gesuchten Mann. Bei der Festnahme leistete der 23-Jährige erheblichen Widerstand. Er versuchte mehrfach die Beamten zu schlagen und versprühte Pfefferspray. Die Polizisten überwältigten den Gesuchten und nahmen ihn fest. Der 45-jährige Beamte, die 30-jährige Beamtin sowie ein Zeuge verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Mit Hilfe von Verstärkungskräften konnte der Mann ohne festen Wohnsitz in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell