POL-W: W/RS-Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots) - In Wuppertal kam es an der Märkische Straße in der Zeit vom 02.01.2017, 17.00 Uhr, bis zum 03.01.2017, 11.40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die Täter durchsuchten fast alle Räume und klauten Geld und Schmuck. An der Meckelstraße drangen Unbekannte gestern in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 17.30 Uhr in eine Dachgeschosswohnung ein. Auch hier erbeuteten die Einbrecher Geld und Schmuck und flüchteten unerkannt.

In Remscheid brachen Eindringlinge in der Zeit vom 02.01.2017, 17.00 Uhr, bis zum 03.01.2017, 11.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Remscheider Straße ein und erbeuteten Goldmünzen und Schmuck. An der Geschwister-Scholl-Straße versuchten "Langfinger" in der Zeit vom 02.01.2017, 15.00 Uhr, bis zum 03.01.2017, 09.30 Uhr, das Schlafzimmerfenster und die Balkontür eines Reihenhauses aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie flüchteten ohne Beute.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter der Rufnummer 0202/284-1801 bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell