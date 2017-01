POL-W: W-Frau auf Heckinghauser Straße von Auto erfasst

Wuppertal (ots) - Eine 75-jährige Fußgängerin überquerte gestern (03.01.2017), gegen 16.45 Uhr, die Fahrbahn der Heckinghauser Straße in Wuppertal. Dabei wurde sie vom BMW einer 49-jährigen Frau erfasst, die in Richtung Bockmühle unterwegs war. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verblieb sie zur stationären Behandlung. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell