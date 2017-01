POL-W: SG-Feuer in Mehrfamilienhaus in Solingen-Höhscheid

Wuppertal (ots) - Aus bislang unklarer Ursache brannte es heute (03.01.2017), gegen 11.00 Uhr, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lindenhof in Solingen-Höhscheid. Das Feuer breitete sich in die oberen Etagen bis hin zum Dachgeschoss aus. Aus der Dachgeschosswohnung wurden ein 39-jähriger Mann und seine 40-jährige Ehefrau von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter gerettet. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Paar war unverletzt und konnte die Klinik nach der Untersuchung wieder verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Wohnungen des Hauses sind jedoch nicht mehr bewohnbar. Da eine Schlauchleitung der Feuerwehr über die Neuenhofer Straße zu einem Hydranten gelegt werden musste, kam es zu leichten Verkehrsstörungen. Die Straße Lindenhof wurde für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt. Der Brandort wurde von der Polizei versiegelt; die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (am)

