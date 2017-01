POL-W: W/SG/RS-Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots) - Wuppertal: An der Straße Zum Alten Zollhaus drangen Einbrecher am Wochenende (30.12.2016 bis 02.01.2017) in eine Firma ein und durchsuchten in den Büros das Mobiliar. Vermutlich wurde nichts gestohlen. An der Loher Straße gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 31.12.2016, 12.00 Uhr, bis zum 02.01.2017, 09.50 Uhr, in ein Geschäft und entwendeten aus den Auslagen und dem Lager Dessous von hohem Wert. Geld entwendeten Eindringlinge in der Nacht zu gestern aus Geldspielautomaten aus einer Gaststätte an der Hochstraße. Ein Notebook erbeuteten Straftäter in der Zeit vom 22.12.2016 bis zum 30.12.2016 aus einem Büro an der Missionsstraße. An der Ottenbrucher Straße hebelten drei "ungebetene Gäste" an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Ein Nachbar sah einen Mann und zwei Frauen wegrennen. Eine Tatverdächtige (20 Jahre) konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Zu zwei Einbruchsversuchen kam es gestern, zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr, an einem Einfamilienhaus an der Schlieffenstraße und einer Wohnung an der Rottscheidter Straße. In beiden Fällen machten die Täter keine Beute.

Solingen: In der Zeit vom 24.12.2016, 07.00 Uhr, bis 02.01.2017, 11.00 Uhr, hebelten Einbrecher am Fenster einer Wohnung an der Deller Straße. Dabei rissen sie die Schiene einer Jalousie ab und sie beendeten ihr Vorhaben, ohne in die Wohnung gelangt zu sein. Am Kannenhof gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 25.12.2016, 07.30 Uhr, bis 02.01.2017, 18.00 Uhr, durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in eine Wohnung und stahlen einen goldenen Armreif.

Remscheid: Gestern, zwischen 06.00 Uhr und 11.00 Uhr, drangen Einbrecher in eine Gaststätte an der Bismarckstraße ein und öffneten gewaltsam drei Spielautomaten. Mit dem daraus erbeuteten Geld flüchteten sie unerkannt. Gestern Abend, gegen 22.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein Garagendach in das Obergeschoss eines Einfamilienhauses an der Straße Von-Bodelschwingh-Siedlung. Die Anwohner, die sich im Erdgeschoss befanden, hörten Geräusche und riefen ins Obergeschoss. Daraufhin flüchtete der Eindringling mit seiner Beute (Geld und Schmuck) wieder über das Dach ins Freie.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Riegel vor! - Schützen Sie sich vor Einbrechern. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos und unverbindlich von Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Lassen Sie sich unter der Rufnummer 0202/284-1801 einen Termin geben. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell