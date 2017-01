POL-W: W-Nackter Randalierer

Wuppertal (ots) - Ein unbekannter Mann randalierte heute Morgen (01.01.2017), gegen 09.20 Uhr, vor einer Haustür an der Sedanstraße in Wuppertal. Dann betrat er die Fahrbahn und wurde von einem Bus erfasst und leicht verletzt. Als ihm die eingesetzten Rettungskräfte helfen und ihn behandeln wollten, schlug der Mann einen Sanitäter und randalierte. Mit polizeilicher Unterstützung konnte der Randalierer überwältigt und nach ärztlicher Untersuchung in eine Spezialklinik gebracht werden. (am)

