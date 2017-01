POL-W: RS-Feuer in leerstehendem Einfamilienhaus

Wuppertal (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brannte es gestern (31.12.2016), gegen 10.00 Uhr, in einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Intzestraße in Remscheid. Nachbarn bemerkten den Brand und informierten die Feuerwehr. Das Feuer hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte den Brand; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache aufgenommen. Hierzu wurde der Brandort beschlagnahmt. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell