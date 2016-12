POL-W: W-Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal mit zwei schwer Verletzten

Wuppertal (ots) - Heute (30.12.2016), gegen 13.15 Uhr, kam es auf der Kreuzung Höhne zur Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall bei dem sich zwei Personen verletzten. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer bog von der Höhne nach links in Richtung Fischertal ab. Dabei stieß er mit dem Golf eines 57-Jährigen zusammen. Ein 80-jähriger Toyota-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und er fuhr gegen den Golf. Der Golf-Fahrer und seine 54-jährige Beifahrerin verletzen sich bei dem Unfall schwer und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der alkoholisierte BMW-Fahrer musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr von der Polizei geregelt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell