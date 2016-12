POL-W: SG-Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Am Mittwoch, dem 16.12.2016, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der Gesundheitstraße in Solingen zu einem Unfall. Ein ausparkender PKW stieß mit dem Rollator einer 87-Jährigen zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich dabei nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

