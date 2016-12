POL-W: W-Mann ausgeraubt

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (29.12.2016) überfielen zwei Unbekannte gegen 15:10 Uhr, einen 30-jährigen Mann am Bahnhof Barmen in Wuppertal. Das Opfer wartete auf einen Zug, als es von einem fremden Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Der Täter entriss dem Mönchengladbacher seine Umhängetasche und flüchtete mit seinem Komplizen auf den Bahnhofvorplatz und von dort in Richtung Alter Markt. Der Räuber war circa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, einer Jeanshose und einer schwarzen Mütze. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den zwei Männern geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden.(hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell