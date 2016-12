POL-W: W/RS/SG-Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots) - Gestern (29.12.2016) musste die Polizei fünf Einbrüche in Wuppertal, Solingen und Remscheid aufnehmen.

Wuppertal: An der Färberstraße bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 04:40 Uhr, eine unbekannte Person die versuchte gewaltsam in das Haus einzudringen. Als die Mieterin laut an die Fensterscheibe klopfte, flüchtete der Einbrecher unerkannt. Diebe schlugen die Balkontür einer Wohnung an der Küllenhahner Straße ein und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Zum Stehlgut dauern die Ermittlungen noch an.

Remscheid: An der Eberhardstraße verschafften sich Einbrecher in der Zeit von 10:00 Uhr bis 20:10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und erbeuteten Bargeld, Schmuck und ein Tablet.

Solingen: Am Nachtigallenweg hebelten Einbrecher in der Zeit vom 28.12.2016, 13:00 Uhr bis zum 29.12.2016, 11:00 Uhr, ein Erdgeschossfenster zu einer Wohnung auf. Ohne Beute verließen sie den Tatort. Über die Terrassentür gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Leipziger Straße. Zum Diebesgut dauern die Ermittlungen noch an.

Des Weiteren nahmen die Beamten drei Geschäftseinbrüche auf.

Wuppertal: In der Nacht zu heute (30.12.2016) gegen 03:20 Uhr, brachen drei Unbekannte in ein Geschäft an der Lüttringhauser Straße ein. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe ein, gelangten in die Verkaufsräume und entwendeten zahlreiche Brillengestelle. Mitsamt der Beute flüchteten die Einbrecher zu Fuß in Richtung Erbschlöer Straße.

Remscheid: An der Burger Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 22.12.2016, 18:00 Uhr bis zum 29.12.2016, 09:35 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte ein und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen.

Solingen: Aus einem Schnellrestaurant an der Friedenstraße erbeuteten Unbekannte Münzgeld und Getränkeflaschen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. In dringenden Fällen auch über den Notruf -110. (hm)

