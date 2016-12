POL-W: W-Fußgänger auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Wuppertal (ots) - Ein 73-jähriger Autofahrer war heute Morgen (29.12.2016), gegen 07.00 Uhr, mit seinem Hyundai auf der Straße Zur Waldkampfbahn in Wuppertal unterwegs. Auf einem Zebrastreifen erfasste er einen 26-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann aus Troisdorf wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell