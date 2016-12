POL-W: W-Unfallflucht an der Gruitener Straße - Polizei sucht Zeugen

Unfall Gruitener Straße Bild-Infos Download

Wuppertal (ots) - In der Zeit vom 24.12.2016, 20.00 Uhr, bis zum 25.12.2016, 09.30 Uhr, kam es auf der Gruitener Straße in Wuppertal zu einer Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter Ford, der etwa in Höhe der Hausnummer 230 parkte, von einem unbekannten Fahrzeugführer schwer beschädigt. Ein Anwohner sah nachts, gegen 03.00 Uhr, in der Nähe des Unfallortes einen weißen Transporter mit dampfendem Motorraum und ausländischen Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder einem beschädigten weißen Transporter geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Unfallkommissariat in Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell