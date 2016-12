POL-W: W-Wohnungsbrand in Elberfeld

Wuppertal (ots) - In der vergangenen Nacht (27.12.2016) brannte es gegen 23:30 Uhr, in einer Wohnung an der Ludwigstraße in Wuppertal. Der Bewohner verletzte sich schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu dem Feuer in der 1.Etage des Hinterhauses. Der Mieter versuchte zunächst den Brand eigenständig zu löschen, verletzte sich dabei jedoch schwer und rettete sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Rettungskräfte brachten den 50-jährigen Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell