POL-W: W-Unfall auf der L 74

Wuppertal (ots) - Eine 35-jährige Wuppertalerin war gestern Abend (27.12.2016), gegen 22.30 Uhr, auf der L 74 in Richtung Wuppertal-Sonnborn unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihren Fiat und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Begrenzungspfeiler und einen Schildermast, wobei das Auto kippte und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. Der Verkehr musste für etwa eine Stunde an der Einmündung "Am Jacobsberg" abgeleitet werden. (am)

