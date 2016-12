POL-W: W-18-Jährige fuhr Fußgängerin an

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (27.12.2016), gegen 21.20 Uhr, wollte eine 18-Jährige mit ihrem Renault von einem Parkplatz an der Straße Kleine Klotzbahn in Wuppertal auf die Fahrbahn auffahren. Nach jetzigem Ermittlungsstand sah sie zwar die Fußgänger auf dem Gehweg, es gelang ihr jedoch nicht, den Twingo zum Stillstand zu bringen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Fußgängerin. Diese wurde vorsorglich zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die junge Fahrerin erlitt einen leichten Schock und wurde am Einsatzort von Rettungskräften betreut. Es entstand geringfügiger Sachschaden. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell