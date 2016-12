POL-W: SG-Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Am (16.12.2016), gegen 10.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Merscheider Straße unweit Schwarze Pfähle in Solingen zu einem Verkehrsunfall bei dem sich eine Fußgängerin schwer verletzte. Als ein 80-Jähriger mit seinem Opel den Parkplatz befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die 75-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Ablauf konnte bislang nicht geklärt werden. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell