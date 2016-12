POL-W: W/SG-Einbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots) - Wuppertal: Gestern (22.12.2016) hebelten Einbrecher die Tür zu einer Cafeteria an einer Klinik an der Vogelsangstraße auf und klauten Süßigkeiten. An der Gräfrather Straße versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr die Tür zu einem Büro einer Gemeinde aufzubrechen, was misslang. An der Friedrichshöhe kletterten Unbekannte auf einen Balkon und versuchten die Jalousie hochzudrücken. Weil die Anwohner Geräusche hörten und das Licht einschalteten, flüchteten die Täter. An der Langerfelder Straße hebelten Einbrecher gestern, gegen 20.15 Uhr, an der Balkontür eines Hauses. Dabei lösten sie den Alarm aus und flüchteten ohne Beute. An der Straße Am Kasinogarten traten Eindringlinge gestern, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 21.15 Uhr, eine Wohnungstür ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Solingen: Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Aufderhöher Berg kam es in der Zeit vom 21.12.2016, 16.00 Uhr, bis 22.12.2016, 09.00 Uhr. Vermutlich wurden die Täter jedoch gestört und entfernten sich ohne Beute. Gestern Nachmittag, in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 18.20 Uhr, gelangten Eindringlinge in eine Doppelhaushälfte an der Straße Ehren. Sie durchsuchten diverse Räume und klauten eine Schatulle mit Schmuck. Gestern Abend, gegen 20.15 Uhr, brachen Unbekannte das Fenster zu einem Reihenhaus auf. Dabei lösten sie aber den Alarm aus und sie flüchteten, ohne in das Haus gelangt zu sein. An der Felder Straße gelangten Einbrecher in der Zeit vom 21.12.2016, 17.00 Uhr, bis zum 22.12.2016, 20.20 Uhr, in die Arbeitsräume einer Wäscherei und stahlen Geld aus einem Portemonnaie.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Lassen Sie sich unter der Rufnummer 0202/284-1801 einen Termin geben. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell