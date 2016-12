POL-W: W-Verletzte Frau nach Verkehrsunfall in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots) - Heute (22.12.2016), gegen 09.20 Uhr, ereignete sich auf der Erbschlöer Straße an der Einmündung zur Straße Am Kraftwerk in Wuppertal-Ronsdorf ein Unfall, bei dem sich eine Frau verletzte. Als die 68-Jährige mit ihrem Fiat auf der Erbschlöer Straße die Einmündung zur Straße Am Kraftwerk passierte, kam es zum Unfall mit dem Linienbus eines 50-Jährigen. Durch den Aufprall schleuderte der PKW gegen eine Straßenlaterne. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während die Polizei den Unfall aufnahm, musste zeitweise der Straßenverkehr geregelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell