POL-W: W-Überfall auf Spielhalle in Wuppertal

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu heute (22.12.2016,) kam es gegen 00:35 Uhr, zu einem Überfall auf eine Spielhalle an der Berliner Straße in Wuppertal. Ein maskierter Mann betrat das Spielcasino, begab sich hinter die Theke und griff Bargeld aus der Kasse. Als die 60-jährige Angestellte den Unbekannten bemerkte, packte sie ihn an seiner Jacke und schrie laut um Hilfe. Der Täter bedrohte die Frau mit einer Waffe und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Elberfeld. Er war circa 20-30 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte eine sportliche Figur und war maskiert mit einer Skimaske mit Sehschlitzen und einer grau/grünen Kapuzenjacke. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell