POL-W: W-Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Die Polizei nahm gestern (21.12.2016) drei Wohnungseinbrüche in Wuppertal auf.

An der Langerfelder Straße gelangten Einbrecher in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus und entwendeten eine Kamera und einen Laptop. Gegen 19:00 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Mühle ein. Eine Nachbarin bemerkte die Einbruchsgeräusche und alarmierte die Polizei. Der Dieb flüchtete noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt. Er hatte eine schlanke Statur. Schmuck und Parfum erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Blutfinke in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:30 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell