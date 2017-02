POL-PPKO: Auffahrunfall im Koblenzer Saarplatzkreisel - Verursacher flüchtet

Koblenz (ots) - Die Fahrerin eines Pkw Audi fuhr am Dienstag, 31.01.2017 um 16.44 Uhr, von der Europabrücke kommend in den Saarplatzkreisel ein. Diesen wollte sie anschließend in Richtung Moselweiß verlassen. Unmittelbar vor dieser Ausfahrt fuhr der ihr nachfolgende Pkw auf ihr Fahrzeug auf. Die Frau hielt wenige Meter später in der Moselweißer Straße an, in der Annahme, dass der Verursacher ebenfalls anhält, doch dieser entfernte sich von der Unfallstelle. Angaben zu dessen Fahrzeug liegen nicht vor. An dem Audi wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Schadenshöhe rund 1000.-Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell