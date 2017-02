POL-PPKO: Einbruch in Lahnsteiner Kiosk

Koblenz (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 01.02.2017 wurde in einen Kiosk in der Mittelstraße in Lahnstein eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und drangen durch dieses in den Kiosk ein. Aus dem Laden wurden Tabakwaren im Wert von mehreren eintausend Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031 entgegen.

