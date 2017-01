POL-PPKO: Ausfall der Telefonanlage des PP Koblenz am kommenden Samstag, 04.02.2017

Koblenz (ots) - Am kommenden Samstag, 04.02.2017, wird es in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr für die Dauer von einer Stunde wegen Wartungsarbeiten zu einem Ausfall der Amtsleitung des Polizeipräsidiums Koblenz am Moselring kommen. Von den Wartungsarbeiten betroffen sind auch die Polizeiinspektion Koblenz 1 und die Kriminalwache am Moselring sowie die Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich. Die Erreichbarkeit des Notrufs 110 ist auch während dieser Zeit gewährleistet. In dringenden Fällen werden Anrufer gebeten sich dort zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell