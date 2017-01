POL-PPKO: Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz, Wochenende 27.Januar bis 29. Januar 2017

Koblenz (ots) - Rollerfahrer leicht verletzt

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein Rettungswagen und nachfolgend ein Notarztfahrzeug die Kurt-Schumacher-Brücke um dann in Richtung Güls abzubiegen. Ein 62-jähriger Rollerfahrer, der aus Metternich kommend den Rettungswagen passieren ließ, übersah dann den Notarztwagen, so dass es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug kam. Der Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

Überfall auf der Balduinbrücke - Täter ermittelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann auf dem Heimweg, in Höhe der Balduinbrücke, durch drei junge Männer attackiert. Er wurde geschlagen, ihm wurde das Handy abgenommen und zu dem sollte er noch Geld von seinem Konto abheben. Danach flüchteten die drei Männer samt Beute. Der Geschädigte konnte jedoch die Täter sehr gut beschreiben. Die waren kurz zuvor im Innenstadtbereich aufgefallen, als sie in einem Fahrstuhl im Löhrcenter festsaßen und selbst Hilfe brauchten. Somit konnten die Tatverdächtigen, drei junge Männer aus dem Großraum Koblenz im Alter von 17 bis 19 Jahren, schnell ermittelt werden. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnungen führte am Samstagnachmittag dann zur Festnahme. Alle drei wurden am Sonntag noch dem Haftrichter vorgeführt.

Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, fielen einer Streife der PI 1 zwei Skater auf, die soeben das Rotlicht der Ampel an der Clemensstraße missachtet hatten. Bei der an-schließenden Personalienfeststellung der beiden 21- und 23-jährigen Männer ent-deckten die Beamten diverse Betäubungsmittel im Rucksack des 21-jährigen. Diese und weitere Gegenstände wurden sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Geschwisterpaar bedroht - Täter gefasst

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurden auf der Mainzer Straße ein 19-jähriger und seine 17-jährige Schwester von einem Mann attackiert. Der Täter schlug den jungen Mann ins Gesicht und verlangte Geld, ansonsten würde er der Schwester etwas antun. Das Geschwisterpaar wollte weglaufen, wurde von dem Mann aber weiter verfolgt. Der Bruder wehrte sich daraufhin und baute sich vor dem Fremden auf, so dass dieser dann die Flucht in Richtung Oberwerth ergriff. Auf Grund der sehr guten Beschreibung des Tatverdächtigen konnte der dann kurz danach durch die Polizei in Tatortnähe festgenommen werden. Der 23-jährige Täter wurde am Samstagmorgen noch dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.

Unfall verursacht - Fahrzeug zurückgelassen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, wurde die Polizei über einen Unfall vor dem Bundeswehrzentralkrankenhaus informiert. Ein Geländewagen befuhr den Zufahrtsbereich des BWZK und kam dort von der Fahrbahn ab. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der verantwortliche Fahrer hat sich jedoch aus dem Staub gemacht, so dass die Polizei nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle / Fahrerflucht ermittelt. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Diese bitte per Telefon 0261-1032910 oder per Mail an pikoblenz2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell