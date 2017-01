POL-PPKO: Raub auf Taxizentrale

Lahnstein (ots) - Bewaffnet mit Baseballschlägern haben zwei unbekannte Täter in der Nacht zu heute die Taxizentrale in der Emser Straße in Lahnstein überfallen. Gegen 00.00 Uhr hatten die maskierten Täter die Taxi-Zentrale betreten und den vor Ort befindlichen allein anwesenden Angestellten aufgefordert, ihnen Bargeld zu ge-ben. Zur Bekräftigung schlug einer der Täter mit dem Baseballschläger auf den Tresen, während der zweite Täter den Angestellten am Kragen packte und durchschüttelte. Da zu diesem Zeitpunkt keine Bareinnahmen der Taxizentrale verfügbar waren, überreichte der Geschädigte letztendlich einen niedrigen dreistelligen Betrag aus seiner privaten Geldbörse. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt über ein unbebautes Nachbargrundstück in Richtung Lahn. Die beiden männlichen Täter waren jeweils mit einem Schal maskiert und sprachen nach ersten Ermittlungen akzentfreies Deutsch. Sie waren mit Jeans und dunklen Jacken bekleidet. Einer der Beiden soll etwa 1,75m bis 1,80m groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Der Zweite soll etwa 1,80m bis 1,85m groß gewesen sein, weitere Angaben zu diesem Mann liegen nicht vor. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, die Kriminalpolizei in Koblenz unter 0261/103-1 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell