POL-PPKO: Trunkenheitsfahrt auf der Andernacher Straße in Koblenz

Koblenz (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion 2 ein Pkw auf der Andernacher Straße bei einem Wendemanöver auf. Im Zuge der Insassenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass ein 35-jähriger Anwohner das Auto fuhr und sein 16-jähriger Sohn Beifahrer war. Das Ganze fand vor der eigenen Haustüre statt. Der Vater verströmte einen starken Duft nach Alkohol. Der angebotene Alkoholvortest ergab einen Atemalkoholgehalt von mehr als 1,8 Promille. In Folge dieser Feststellung wurde der Sohn zu Fuß nach Hause geschickt, der Vater musste sich in der Polizeiwache einer Blutprobe unterziehen und sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ausgesetzt. Der Führerschein blieb bei der Polizei.

