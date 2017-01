POL-PPKO: Eiskalter Diebstahl

Koblenz (ots) - Trotz Temperaturen, die in diesen Tagen selbst in Koblenz kaum den Gefrier-punkt überschreiten, haben unbekannte Diebe Verwertung für einen Kühlschrank gefunden. Die 32-jährige Geschädigte hatte sich eine neue Küche zugelegt und am Samstag, den 21.01.2017, gegen 15:55 Uhr, einige Einzelteile der Einbauküche vor ihrem Anwesen in der Ulnerstraße auf dem Gehweg abgestellt. Laut Zeugenangaben bemerkten dies zwei Passanten, die sehr schnell für sich entschieden, den Einbaukühlschrank gebrauchen zu können. Sie nahmen das Gerät an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hin-weise, die zur Klärung der eiskalten Tat beitragen können, nimmt die Polizeiinspektion 2 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell