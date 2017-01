POL-PPKO: Fußgängerin angefahren

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 21.01.2017, gegen 13:10 Uhr, überquerte eine 41-Jährige Frau aus Koblenz in Begleitung ihrer achtjährigen Tochter einen Fußgängerüberweg am Kastorhof in Koblenz. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Koblenz erkannte die Fußgängerinnen aufgrund Sonnenblendung erst sehr spät. Trotz Starkbremsung und Ausweichversuch touchierte er das Mädchen am Knie. Da das Kind über Schmerzen klagte, wurde es noch vor Ort von Rettungssanitätern des DRK erstversorgt. Es konnte anschließend mit der Mutter nach Hause gehen. Sachschaden entstand nicht. Gegen den Pkw-Fahrer wird wegen der Unfallver-ursachung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

