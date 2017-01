POL-PPKO: Vorsicht Trickbetrug - Falsche Handwerker in Koblenz-Neuendorf unterwegs

Koblenz (ots) - Zwei angebliche Dachdecker suchten am gestrigen Mittwoch, 18.01.2017 gegen 10.00 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung im Koblenzer Stadtteil Neuendorf in der Jakobstraße auf. Diese gaben an, Bauarbeiten am Nachbarhaus durchzuführen und wollten sich für den Baulärm entschuldigen. In dem kurzen Gespräch wiesen sie die Frau auf einen aktuellen Schaden an ihrem Dach hin. Geschickt verwickelten sie die Frau in ein Gespräch, die dann in dessen Verlauf, die angeblich erforderliche Reparatur genehmigte und den Handwerkern einen höheren dreistelligen Betrag für Materialbeschaffung aushändigte. Anschließend verließen die beiden Männer die Wohnung. Diese wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: etwa 160 cm groß, wenig Haare, etwa 40 Jahre alt, kräftig 2. Person: etwa 175 - 180 cm groß, etwas jünger wie Person 1, schlank, schwarze gewellte Haare, trug rote Arbeitskleidung Beide Männer sprachen deutsch, ohne erkennbaren Akzent. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell