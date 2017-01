POL-PPKO: Nachwuchswerbung der Polizei 2017 - "Tag der offenen Tür" der BBS Lahnstein

Lahnstein (ots) - Auch in diesem Jahr veranstaltet die Berufsbildende Schule Lahnstein einen "Tag der offenen Tür".

Dieser findet am Samstag, 28. Januar 2017 zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr in der BBS Lahnstein Schulstraße 2 - 4 56112 Lahnstein statt.

Neben einem abwechslungsreichen Programm, zu dem auch zwei Vorführungen der Diensthundestaffel der Polizei, die um 10.30 Uhr und 12.30 Uhr stattfinden, gehören, informieren unsere Einstellungsberater unter dem Motto

"Mit Realschulabschluss in den Streifenwagen"

jeweils um

11.00 Uhr und 13.00 Uhr

über Einstellungsvoraussetzungen, Ablauf des Auswahlverfahrens, Studium und anschließende Berufsperspektiven.

Die Berufswahl ist sicherlich eine Entscheidung fürs Leben. Wie soll aber dieser Beruf sein? Anspruchsvoll, spannend und natürlich auch sicher. In der Gesellschaft gut angesehen und dazu noch gut bezahlt. Doch welcher Beruf erfüllt all diese Kriterien?

Die Polizei Rheinland-Pfalz bietet genau diesen Beruf, den Schüler und Schülerinnen auch mit der "mittleren Reife" erlernen können.

An der höheren Berufsfachschule Lahnstein haben Sie die Möglichkeit, mit dem Sekundarabschluss 1 (mittlere Reife) den ersten Schritt in Richtung Polizeiberuf zu machen. Der Weg zum Polizeikommissar/zur Polizeikommissarin führt für Absolventen/innen der Sekundarstufe 1 über einen zweijährigen Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" und schließt mit der Fachhochschulreife ab. Mit einem erreichten Notendurchschnitt von mindestens 3,2 wird man als Polizeikommissaranwärter/in zum dreijährigen Bachelorstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Polizei - auf dem Hahn im Hunsrück zugelassen.

Im Anschluss an das Bachelor-Studium gibt es viele berufliche Einsatzbereiche, wie zum Beispiel der Dienst bei der Bereitschafts-, Schutz-, Kriminal- oder Wasserschutzpolizei, der Dienst beim Landeskriminalamt oder in den verschiedenen Spezialeinheiten der Polizei Rheinland-Pfalz.

Auf den Internetseiten der Polizei www.polizei.rlp.de sowie der Berufsbildenden Schule Lahnstein www.bbs-lahnstein.de finden Sie bereits jetzt grundlegende Informationen rund um den Polizeiberuf und den Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung".

Telefonisch oder per Mail beantworten die Einstellungsberater und die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Koblenz bereits jetzt gerne Ihre Fragen:

Manuel Neumann, Telefon 0261/103-2209 Markus Karst, Telefon 0261/103-2016 Rita Becker, Telefon 0261/103-2209

E-Mail: ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de

